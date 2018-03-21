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Собчак признала свое «определенное положение»
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Собчак признала свое «определенное положение» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак заявила о своем «определенном состоянии» во время визита в больницу Волоколамска, куда с подозрением на отравление были доставлены 57 детей.
На полигоне ТБО «Ядрово» неподалеку от Волоколамска произошел выброс свалочных газов, в результате чего местные жители, в том числе 57 школьников, почувствовали недомогание.
Собчак сообщила, что главный врач больницы пообещал взять кровь у всех обратившихся за помощью детей и взрослых.
Результаты биохимии будут готовы в четверг, а токсикологии — в пятницу, сказала Собчак.
«Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово». Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс», — сказала Собчак.
Телеведущая пообещала добиваться закрытия свалки.
«Выборы закончились, но я все равно буду заниматься вашими проблемами, потому что для меня это не пустой звук», — заявила экс-кандидат в президенты.
Она также заявила, что «настояла» на том, чтобы губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к больнице Волоколамска пообщаться с пострадавшими.
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