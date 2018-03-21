Собчак признала свое «определенное положение»

Телеведущая Ксения Собчак заявила о своем «определенном состоянии» во время визита в больницу Волоколамска , куда с подозрением на отравление были доставлены 57 детей.

На полигоне ТБО «Ядрово» неподалеку от Волоколамска произошел выброс свалочных газов, в результате чего местные жители, в том числе 57 школьников, почувствовали недомогание.

Собчак сообщила, что главный врач больницы пообещал взять кровь у всех обратившихся за помощью детей и взрослых.

Результаты биохимии будут готовы в четверг, а токсикологии — в пятницу, сказала Собчак.

«Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово». Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс», — сказала Собчак.

Телеведущая пообещала добиваться закрытия свалки.