«Нас травят как крыс»: что происходит в Подмосковье

«Нас травят как крыс»: в Подмосковье детей госпитализировали из-за помойки

Подмосковный Волоколамск превратился в зону экологического бедствия. Сразу несколько десятков детей в среду, 21 марта, обратились в Центральную районную больницу. Школьники жаловались на тошноту, рвоту, сыпь на коже. Причиной чиновники признали выброс свалочного газа на полигоне отходов "Ядрово". Помойка с февраля отравляет жизнь людям, но должных мер до сих пор не приняли. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"На уроках сидели в масках"

В Волоколамске 57 детей обратились за медицинской помощью, пятерым потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Основные симптомы у всех одинаковые — головокружение, тошнота, рвота.

"Это было ужасно. Все бегали один за другим в туалет, дышать невозможно, некоторые даже на уроках в масках сидели. Учителя вызвали скорую, нас отвезли в Центральную районную больницу с симптомами аллергии. Меня и еще двух школьников госпитализировали. Врачи просто в шоке от количества обращений, мне кажется, скоро мест в стационаре не будет", — рассказала корреспонденту РИА Новости ученица школы № 2 Дарья Тимофеева.

Примерно то же самое сообщают и другие пострадавшие. "Меня на уроке резко стошнило, в глазах потемнело. Отвели к врачу. Пульс повысился до 120. Потом нас отправили в ЦРБ", — говорит ученик Захар Михалицын.

"Я не могла стоять на ногах, слезы из глаз лились. Упала в обморок, кровь из носа потекла. Три школы пострадали: вторая, интернат и городская гимназия. Еще из политехникума многие ушли с занятий из-за плохого самочувствия. Дышать нечем, нас травят как крыс", — возмущается ученица школы № 2 Алина.

Поначалу сообщалось об отравлении из-за распыления в учебном заведении газового баллончика. Однако эту информацию быстро опровергли. Во-первых, отравились дети из разных школ.

"В ЦРБ поступило 25 человек. До сих пор звонят, в поликлинику обращаются. У нас тут кошмар. Отравление, рвота, головокружение, падают без сознания. В реанимации сейчас два человека. Основной очаг — вторая школа, но есть пациенты из шестой и первой школы", — описала РИА Новости ситуацию администратор волоколамской поликлиники Елена.

Во-вторых, выброс газа в "Ядрово" подтвердили городские чиновники. "Ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас источник обнаружен и устранен", — сообщили РИА Новости в городской администрации. По данным пресс-службы муниципального образования, особенно резким запах был утром.

Полигон или жизнь

Помойка "Ядрово" отравляет жизнь волоколамцам с весны прошлого года, но в феврале ситуация резко ухудшилась. В начале месяца сюда перераспределили потоки отходов, которые ранее принимал полигон "Куарцево" под Наро-Фоминском . Первые выбросы свалочного газа зафиксированы в "Ядрово" в конце февраля.

Эксперты указывали на повышенное содержание в атмосфере хлора, сероводорода, диоксида азота. МЧС провело мониторинг воздуха, но загрязнений и превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружило. Однако управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что содержание сероводорода превышено в два с половиной раза.

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста, самая массовая состоялась 3 марта. На площадь к зданию районной администрации вышли пять тысяч человек (при населении города в 20 тысяч). Для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Мы контролируем ситуацию на "Ядрово" и знаем, что нужно делать. В ближайшее время будет готова дорожная карта мероприятий по ликвидации негативного воздействия, подвезут дополнительный грунт для пересыпки тела полигона. Организуем также систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха", — заверил Коган.

Без комментариев

Глава ведомства пообещал форсировать работы по рекультивации. По его словам, в теле полигона должны пробурить скважины и вывести свалочные газы на высокотемпературный факел. Впоследствии свалку накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.

Однако сейчас, после ЧП с детьми, связаться с чиновником не удалось. Когда корреспондент РИА Новости позвонил в приемную Когана и представился, там бросили трубку. Не удалось взять комментарии и у ответственных лиц из других ведомств. В областном Министерстве образования сослались на совещания, в Минздраве по телефону не отвечали, не удалось дозвониться и до руководства Волоколамского района.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Волоколамске докладывают главе государства. "Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы , и с руководством Подмосковья, получал доклады относительно тех планов по расшивке этих проблем, которые имеются у этих двух регионов", — отметил Песков.

Владимир Путин уже вмешивался в ситуацию с полигонами. Летом прошлого года жители Балашихи обратились к нему в ходе прямой линии и попросили решить проблему со свалкой "Кучино". Там постоянно горел мусор, дышать было нечем. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с этим, помойку немедленно закрыли.

P. S. Когда материал готовился к публикации, стало известно, что в Волоколамский район прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.