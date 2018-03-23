Оранжевый снег шокировал туристов в Сочи

Над частью районов и городов Краснодарского края прошел «коричневый дождь», сообщает «Кубань 24» со ссылкой на очевидцев.

По мнению главы краевого Гидрометцентра Андрея Бондаря, необычный цвет осадков может объясняться тем, что преобладающий в данный момент над Кубанью снежный фронт пришел туда со Средиземного моря, а именно с Крита, где накануне прошла песчаная буря. По его словам, частицы пыли конденсировались и «окрасили» дождь.

«Он не является химическим и не может нанести вреда», — подчеркнул метеоролог.

Пользователи социальных сетей активно реагируют на происходящее. Так, многие из них считают, что объяснение «коричневого дождя» кипрской пылью «попахивает бредом», так как буря там, очевидно, происходит не впервые, однако подобных дождей в Краснодарском крае ранее не выпадало.

«По-моему, нас травят», — предположил один из них.