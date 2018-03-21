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В учебник математики закралось неуважение к женщинам
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В учебник математики закралось неуважение к женщинам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Franka Bruns / AP
Британская учительница обвинила издателей учебника по математике в сексизме. Как сообщает новостной портал Tes, тексты задач предполагают, что женщины разбираются в предмете хуже мужчин.
Салли Мак Гилл проанализировала учебник для подготовки к экзамену GCSE (британского аналога ЕГЭ). Она изучила все задания, в которых надо было ответить, правильно ли решил задачу ее персонаж — мальчик или девочка. Всего героев было 157, женские имена использовались 105 раз, мужские — 52.
Затем она сравнила, как часто люди из заданий ошибались. Персонажи с мужскими именами давали неверные ответы в 56 процентах случаев, тогда как женщины — в 59.
«Таким образом, книга не только показывает, что оспаривать правоту женщин можно чаще, но и говорит, что они чаще ошибаются», — отметила Мак Гилл.
В другом задании надо было объяснить, почему данный персонажем задачи ответ является неправильным. Таких вопросов было 86, и в 62 процентах случаев использовалось женское имя.
«Математика — это наука, в которой доминируют мужчины. Предрассудки в отношении женщин в ней очень сильны и институциалиризованы, как и расизм», — подытожила учительница.
Дэвид Майлз из Математической ассоциации усомнился в ее обвинениях. Он отметил, что необходимо проанализировать и другие математические пособия этого издателя, чтобы рассматривать обвинения в отраслевом сексизме. Тем не менее, Майлз выразил надежду, что в будущих изданиях такое не повторится.
Представители издательства заявили, что борются за гендерное равенство и стараются по возможности использовать гендерно-нейтральную лексику. Они добавили, что внимательно изучат результаты исследования Мак Гилл.
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