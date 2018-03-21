В учебник математики закралось неуважение к женщинам

Британская учительница обвинила издателей учебника по математике в сексизме. Как сообщает новостной портал Tes, тексты задач предполагают, что женщины разбираются в предмете хуже мужчин.

Салли Мак Гилл проанализировала учебник для подготовки к экзамену GCSE (британского аналога ЕГЭ). Она изучила все задания, в которых надо было ответить, правильно ли решил задачу ее персонаж — мальчик или девочка. Всего героев было 157, женские имена использовались 105 раз, мужские — 52.

Затем она сравнила, как часто люди из заданий ошибались. Персонажи с мужскими именами давали неверные ответы в 56 процентах случаев, тогда как женщины — в 59.

«Таким образом, книга не только показывает, что оспаривать правоту женщин можно чаще, но и говорит, что они чаще ошибаются», — отметила Мак Гилл.

В другом задании надо было объяснить, почему данный персонажем задачи ответ является неправильным. Таких вопросов было 86, и в 62 процентах случаев использовалось женское имя.

«Математика — это наука, в которой доминируют мужчины. Предрассудки в отношении женщин в ней очень сильны и институциалиризованы, как и расизм», — подытожила учительница.

Дэвид Майлз из Математической ассоциации усомнился в ее обвинениях. Он отметил, что необходимо проанализировать и другие математические пособия этого издателя, чтобы рассматривать обвинения в отраслевом сексизме. Тем не менее, Майлз выразил надежду, что в будущих изданиях такое не повторится.

Представители издательства заявили, что борются за гендерное равенство и стараются по возможности использовать гендерно-нейтральную лексику. Они добавили, что внимательно изучат результаты исследования Мак Гилл.