Россияне выберут самое значимое событие в истории страны

"Сначала подключается научная дискуссия, когда ученые-историки обсуждают и определяют 144 наиболее значимых события за 12 веков истории Российского государства. Следующим этапом будет голосование на сайте, когда россияне сами смогут выбрать событие, которое они считают наиболее важным", — отметила Усманова. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о начале работы над реализацией проекта "12 событий — 12 веков", в рамках которого жители страны выберут самое важное событие в российской истории. Об этом сообщила в среду руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова на заседании комиссии Центрального совета РВИО по информационной политике.

По ее словам, целью проекта будет узнать мнение народа, потому что "не ученые или государственные деятели должны решать, а все общество должно понимать, что было самым важным в российской истории". "Нам интересно, какие события в итоге станут наиболее значимыми: те, которые все уже знают или те, которые раньше были незаслуженно забыты", — отметила представитель Российского военно-исторического общества.

Хронология проекта затрагивает историю российской государственности с 862 года. По мнению организаторов, активизация общественной дискуссии относительно наиболее значимых событий отечественной истории будет способствовать историческому просвещению, а обращение к прошлому будет служить укреплению базовых ценностей российского общества.