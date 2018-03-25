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В Волоколамске опять пожаловались на «нереальную вонь»
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В Волоколамске опять жалуются на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с полигона "Ядрово", об этом они пишут в своей группе "Вонтакте".
"Снова вонь в городе стоит нереальная. И как же работают эти "пушки" и новая технология на полигоне?", — спросил один из жителей города.
Ранее сообщалось, что с неприятным запахом с полигона помогут правиться аэрозольные пушки — это решение власти называли временной мерой до того, как над полигоном построят специальный купол.
Также ранее в Кремле заявили, что проблема свалок в Подмосковье "очень-очень сложная".
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