Слуцкий опоздал на заседание комитета по этике

Слуцкий опоздал на заседание комитета Госдумы по этике

В среду в Госдуме проходит заседание комиссии ГД по этики в связи с обвинениями депутата Слуцкого в домогательствах к журналистам.

Слуцкий зашёл в кабинет, где проходит заседание, после того, как из него вышли журналистки, заявившие ранее о домогательствах.