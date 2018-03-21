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Слуцкий опоздал на заседание комитета по этике
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Слуцкий опоздал на заседание комитета Госдумы по этике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий пришел на заседание комиссии ГД по этике в связи с обвинениями в домогательствах примерно через 45 минут после начала мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Госдуме проходит заседание комиссии ГД по этики в связи с обвинениями депутата Слуцкого в домогательствах к журналистам.
Слуцкий зашёл в кабинет, где проходит заседание, после того, как из него вышли журналистки, заявившие ранее о домогательствах.
На заседании присутствовали продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, ранее обвинившие Слуцкого в приставаниях. Девушки заявляли, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются провокацией и заранее обречены на провал.
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