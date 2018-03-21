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«Тщеславие. Это недостойно!»: видео инцидента c Нарусовой
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«Тщеславие. Это недостойно!»: видео инцидента Нарусовой и Матвиенко 

Рамблер 45 минут назад
Сенатор Людмила Нарусова выступила с критикой в адрес министра культуры Владимира Мединского во время правительственного часа в Совете Федерации. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал RTVI.
Нарусова стала отчитывать Мединского из-за его докторской диссертации, но была прервана на полуслове спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
«Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с продлеванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности», — обратилась Нарусова к Мединскому.
Матвиенко попыталась успокоить коллегу, но Нарусова проигнорировала ее обращение.
«Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет и потешили свое…», — продолжила было Нарусова, но Матвиенко отключила сенатору микрофон, — «тщеславие. Это недостойно!».
После окончание тирады Валентина Матвиенко упрекнула коллегу, что «недостойно» так выступать на заседании, после чего зал разразился аплодисментами.
Позже спикер объяснила, что в рамках правительственного часа нет возможности обсуждать темы, не вошедшие в повестку. По словам Матвиенко, тему диссертации Мединского уже достаточно обсудили СМИ. Сам министр после заседания отказался общаться с прессой, сославшись на занятость.
 Ещё 7 источников 
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