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Похороним Ленина
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Похороним Ленина 

Рамблер 1 час назад
Сколько еще лет на главной площади страны будет находиться пережиток прошлого — мавзолей Ленина? Тело Ильича давно пора предать земле — мы уже четверть века не коммунистическая страна. Вы за то, чтобы похоронить Ленина? Подпишите петицию.
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