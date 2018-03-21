Похороним Ленина

Сколько еще лет на главной площади страны будет находиться пережиток прошлого — мавзолей Ленина? Тело Ильича давно пора предать земле — мы уже четверть века не коммунистическая страна. Вы за то, чтобы похоронить Ленина? Подпишите петицию.