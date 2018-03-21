В Финляндии появился отель на лыжах

Наблюдать за северным сиянием теперь можно не выходя из помещения, остановившись в новом отеле с номерами на санях, сообщает Daily Mail.

Каждый номер представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода. Внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет.