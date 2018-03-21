Из-за пьяного пилота люди не могли улететь из Казани 

В Казани разразился скандал: 80 человек, включая 2 детей, провели в аэропорту 6 часов в ожидании вылета. Пассажирам сообщили, что пилоту стало плохо. Между тем, некоторые интернет-издания опубликовали акт освидетельствования командира воздушного судна медиками, из которого следует, что он был пьян. Позднее пилот заявил, что экспертиза действительно показала наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, но списал это на неполадки в работе алкотестеров. Кроме того, мужчина рассказал, что накануне вечером выпил бокал вина, но эксперты высказали сомнение в правдивости этой версии.