Ещё
Из-за пьяного пилота люди не могли улететь из Казани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за пьяного пилота люди не могли улететь из Казани 

Рамблер 2 часа назад
В Казани разразился скандал: 80 человек, включая 2 детей, провели в аэропорту 6 часов в ожидании вылета. Пассажирам сообщили, что пилоту стало плохо. Между тем, некоторые интернет-издания опубликовали акт освидетельствования командира воздушного судна медиками, из которого следует, что он был пьян. Позднее пилот заявил, что экспертиза действительно показала наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, но списал это на неполадки в работе алкотестеров. Кроме того, мужчина рассказал, что накануне вечером выпил бокал вина, но эксперты высказали сомнение в правдивости этой версии.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию281
Как Путин поступит с Собчак после выборов556
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье48
Назван главный итог звонка Трампа Путину243
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение