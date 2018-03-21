В российском фастфуде нашли глистов и тараканов

Сотрудники Роспотребндзора 113 раз за год проверили заведения Burger King, McDonald's и KFC и в половине случаев нашли нарушения санитарных норм. Об этом сообщает Life со ссылкой на отчеты службы за 2017 год.

По данным Life, из 60 проверок Burger King 34 выявили нарушения. Издание утверждает, что «существенная» их часть была связана с превышением количества микроорганизмов в готовых продуктах. Чаще всего сотрудники Роспотребндзора проверяли именно Burger King, меньше всего — KFC (13 проверок и пять выявленных проблем). В McDonald's приходили 40 раз, по итогам 18 проверок нашли нарушения.

По информации Life, «больше всего досталось салату Burger King „Микс“ из зелени, моркови и свежего томата. Управление санитарного надзора в Курске обнаружило в нём превышающее норму количество колиморфных бактерий (бактерии группы кишечной палочки).

В тульском ресторане McDonald's зафиксировали превышение аэробных и факультативно анаэробных бактерий. В тульском Burger King проверяющим не понравилось пиво, его признали „не соответствующим правилам безопасности пищевой продукции по стандартам Таможенного союза“.

В краснодарском McDonald's обнаружили яйца глистов и кишечных цист, утверждает Life. По словам источника издания в Роспотребнадзоре по Республике Адыгея, яйца глистов были найдены после проверки в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии 48-и килограммов листового салата „Айсберг“. Остаток партии (23 килограмма) сняли с реализации, а испорченный салат уничтожили.

Life уточняет, что претензии Роспотребнадзора коснулись не только еды. По данным издания, в белгородском и рязанском Burger King жили „колонии тараканов“, а у десятков сотрудников фастфудов в Оренбургской и Свердловской областях не оказалось прививок от брюшного тифа, клещевого энцефалита, гепатита и других заболеваний.

У KFC в Волгоградской области были зафиксированы проблемы с хранением продуктов, несоблюдением температурного режима.

Life отмечает, что по итогам проверок „десятки директоров“ региональных ресторанов получали за нарушения административные штрафы и предписания.