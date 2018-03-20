Папа Римский выпустил книгу 

"Его размышления с силой, мудростью и страстью охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов, " — сообщает издательство Piemme, уже издавшее два года назад книгу папы "Имя Бога — Милосердие".

В книге папа Франциск обращается в "честном, искреннем и прямом диалоге" к молодым людям по всему миру, а также взрослым, "выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".