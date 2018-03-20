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Папа Римский выпустил книгу
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Папа Римский выпустил книгу 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: AFP 2018 / Vincenzo Pinto
Новая книга папы Римского Франциска "Бог молод" вышла во вторник в Италии, она написана в формате интервью, которое понтифик дал писателю и журналисту Томасу Леончини.
В книге папа Франциск обращается в "честном, искреннем и прямом диалоге" к молодым людям по всему миру, а также взрослым, "выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".
"Его размышления с силой, мудростью и страстью охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов, " — сообщает издательство Piemme, уже издавшее два года назад книгу папы "Имя Бога — Милосердие".
Нынешняя публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи, который отмечается в Вербное воскресенье.
"У молодых людей есть что-то от пророка, и они должны это осознать. Сегодняшний пророк обладает способностью к осуждению, но также и видением на перспективу. У молодежи есть эти качества. Они знают, как осуждать, но часто они не очень хорошо выражают свое осуждение. И у них также есть возможность тщательно всматриваться в будущее и смотреть вперед", — пишет папа Франциск.
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