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Американцу запретили жениться на старом ноутбуке
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Американцу запретили жениться на старом ноутбуке 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Reuters
В США федеральный судья отклонил иск мужчины, мечтающего заключить брак с собственным ноутбуком. Об этом сообщил портал региональных новостей FOX 13.
Судья окружного суда Дэвид Наффер (David Nuffer) не стал рассматривать иск Криса Севьера (Chris Sevier), заявившего, что если легализованы однополые браки, то ему должны разрешить пожениться на компьютере. Также он включил в иск Джона Гантера-младшего и Уитни Коул, требующих права на полигамный брак.
Севьер подавал в суд на губернатора штата Юта, генерального прокурора и окружного секретаря, которые не позволили ему узаконить отношения.
Наффер объяснил свое решение тем, что Севьер не столько заинтересован в получении права жениться на ноутбуке, сколько хотел бы отмены закона о легализации однополых браков на всей территории страны. Генеральный прокурор штата отметил, что хотя ноутбуку истца и есть 15 лет, он не может дать согласия на брак.
Севьер заявил, что планирует обжаловать решение. Также он подал подобные иски в несколько других штатов.
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