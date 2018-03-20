В Чечне предложили Макаревичу переехать в США

"Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране, в России. Неужели в нём столько времени копилась ненависть?", — заявил Умаров в интервью НСН. Министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров удивился словам лидера "Машины времени" Андрея Макаревича о "злобных дебилах".

По словам министра, Макаревич — большой артист, у него "доброе творчество", которое "искрится со сцены", поэтому тем более странно, что он выступил с таким заявлением. Вместе с тем, если музыканту легче и комфортнее жить в США , почему бы ему не эмигрировать, отметил Умаров.

"Я думаю, что всё-таки Макаревич со своими заявлениями просто неуместен. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране", — заметил Умаров. Он предложил музыканту, который столь лестно отзывается о жителях США, переехать в Америку. Умаров отметил, что российский народ может и не настолько веселый, как американский, зато "цельный" со своими ценностями.

Ранее лидер группы "Машина времени" написал в Facebook, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян, с которыми "происходит что-то ужасное". Один из читателей прокомментировал, что на россиян так повлияла "пропаганда", Макаревич с ним согласился и написал буквально следующее: "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов".

Этот комментарий вызвал возмущение у ряда российских политиков и деятелей культуры. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Макаревича прекратить оскорблять российский народ, а лидер группы "Ва-Банкъ” Александр Скляр предположил, что музыкант "не перед теми людьми выступает и не с теми людьми общается".