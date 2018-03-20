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В Чечне предложили Макаревичу переехать в США
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В Чечне предложили Макаревичу переехать в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров удивился словам лидера "Машины времени" Андрея Макаревича о "злобных дебилах".
"Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране, в России. Неужели в нём столько времени копилась ненависть?", — заявил Умаров в интервью НСН.
По словам министра, Макаревич — большой артист, у него "доброе творчество", которое "искрится со сцены", поэтому тем более странно, что он выступил с таким заявлением. Вместе с тем, если музыканту легче и комфортнее жить в США, почему бы ему не эмигрировать, отметил Умаров.
Он предложил музыканту, который столь лестно отзывается о жителях США, переехать в Америку. Умаров отметил, что российский народ может и не настолько веселый, как американский, зато "цельный" со своими ценностями.
"Я думаю, что всё-таки Макаревич со своими заявлениями просто неуместен. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране", — заметил Умаров.
Ранее лидер группы "Машина времени" написал в Facebook, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян, с которыми "происходит что-то ужасное". Один из читателей прокомментировал, что на россиян так повлияла "пропаганда", Макаревич с ним согласился и написал буквально следующее: "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов".
Этот комментарий вызвал возмущение у ряда российских политиков и деятелей культуры. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Макаревича прекратить оскорблять российский народ, а лидер группы "Ва-Банкъ” Александр Скляр предположил, что музыкант "не перед теми людьми выступает и не с теми людьми общается".
В Кремле отказались обсуждать высказывания музыканта. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования.
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