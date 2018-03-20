Ещё
Россияне ответили на критику со стороны артистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне ответили на критику со стороны артистов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (61 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что «плохо» относятся к российским артистам, которые критикуют свою страну.
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы относитесь к артистам, которые негативно высказываются о России и россиянах?». Еще 24 процента опрошенных сказали, что относятся к словам артистов «нормально», потому что «каждый может выразить свою позицию».
Пятнадцать процентов участников опроса заявили, что им «все равно, что говорят артисты».
Всего в опросе приняли участие 31 774 человека.
Ранее музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и жителями России.
«<…> Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше», — добавил он. В комментариях к своей записи музыкант добавил, что в России, как ему кажется, «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
Многие СМИ после этого написали, что «Макаревич назвал россиян злобными дебилами», и эту новость начали комментировать политики и коллеги музыканта. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал ему покинуть свой привычный круг общения и поговорить с обычными людьми, чтобы убедиться, что россияне — «прекрасные, добрые и сердечные». Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр заявил, что Макаревич должен уехать в Америку и жить «среди добрых людей, если ему добрыми кажутся американцы».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора177
Порошенко нашел замену российскому газу284
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами335
В Киеве дали ответ по выборам в РФ21
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение