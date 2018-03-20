Россияне ответили на критику со стороны артистов

Большинство россиян (61 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что «плохо» относятся к российским артистам, которые критикуют свою страну.

Респондентам задали такой вопрос: «Как вы относитесь к артистам, которые негативно высказываются о России и россиянах?». Еще 24 процента опрошенных сказали, что относятся к словам артистов «нормально», потому что «каждый может выразить свою позицию».

Пятнадцать процентов участников опроса заявили, что им «все равно, что говорят артисты».

Всего в опросе приняли участие 31 774 человека.

Ранее музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и жителями России.

«<…> Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше», — добавил он. В комментариях к своей записи музыкант добавил, что в России, как ему кажется, «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».