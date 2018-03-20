Ещё
Познер высказался об аресте Саркози
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер прокомментировал сообщения об аресте Саркози 

RT на русском 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН прокомментировал арест бывшего президента Франции Николя Саркози по обвинению в незаконном финансировании его кампании.
«Видимо, у полиции есть причины. У него есть адвокат, у него много денег, он сможет защищаться. Ну, если окажется, что он виновен, он сядет. Это и называется — закон работает», — заявил Познер.
По его словам, для достижения высоких постов нужны большие деньги — для предвыборных кампаний, и кто-то их должен давать. По всей видимости, в данном случае средства дали не те, за что Саркози и арестовали, добавил телеведущий.
Со своей стороны, глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН предположил, что основанием для задержания экс-президента Франции могли стать показания свидетеля.
«Я не знаю, какие политические силы заинтересованы в попытке оживить эти обвинения», — добавил эксперт.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев прокомментировал сообщения СМИ о заключении Саркози под стражу.
RT на русском: последние новости
Минтранс сообщил о готовности открыть Крымский мост в мае Более 700 автобусов в Петербурге оборудуют Wi-Fi к ЧМ-2018 Умер режиссёр Александр Павловский
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России61
Отец Литвиненко назвал убийцу сына127
Россияне приготовились затянуть пояса356
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
Украина арестовала все активы «Газпрома»343
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение