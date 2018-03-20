Познер высказался об аресте Саркози

Телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН прокомментировал арест бывшего президента Франции Николя Саркози по обвинению в незаконном финансировании его кампании.
«Видимо, у полиции есть причины. У него есть адвокат, у него много денег, он сможет защищаться. Ну, если окажется, что он виновен, он сядет. Это и называется — закон работает», — заявил Познер.
По его словам, для достижения высоких постов нужны большие деньги — для предвыборных кампаний, и кто-то их должен давать. По всей видимости, в данном случае средства дали не те, за что Саркози и арестовали, добавил телеведущий.
Со своей стороны, глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН предположил, что основанием для задержания экс-президента Франции могли стать показания свидетеля.
«Я не знаю, какие политические силы заинтересованы в попытке оживить эти обвинения», — добавил эксперт.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев прокомментировал сообщения СМИ о заключении Саркози под стражу.