Познер высказался об аресте Саркози

Познер прокомментировал сообщения об аресте Саркози

«Видимо, у полиции есть причины. У него есть адвокат, у него много денег, он сможет защищаться. Ну, если окажется, что он виновен, он сядет. Это и называется — закон работает», — заявил Познер.

По его словам, для достижения высоких постов нужны большие деньги — для предвыборных кампаний, и кто-то их должен давать. По всей видимости, в данном случае средства дали не те, за что Саркози и арестовали, добавил телеведущий.