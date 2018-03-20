Коров обвинили в переводе часов в Волгограде

Волгоградскую область перевели на час вперед. Отчасти виноваты коровы

Плюс один час: в Волгоградской области вместе с выборами президента прошел референдум о переводе времени на час вперед относительно Москвы . Большинство высказалось за.

Соседский пример заразителен. На час вперед стрелки часов два года назад перевели Астраханская и Саратовская области, и вскоре в тех же временных реалиях станет жить и Волгоградская область.

Доводы сторонников перевода стрелок просты: светать, по их мнению, начинает слишком рано, и также слишком рано начинает темнеть. Куда лучше, как они считают, продлить световой день на час. Но есть у такого подхода и немало противников, которые полагают, что это плохо для экономики, говорит председатель комиссии по вопросам законности и защите прав граждан Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок.

Светлана Казаченок председатель комиссии по вопросам законности и защите прав граждан Общественной палаты Волгоградской области «В нашем часовом поясе сейчас 49 регионов. Хотим или не хотим, но вся экономика всех регионов взаимосвязана. Происходит интеграция, увеличение связи, работает на это экономика, инфраструктура и все прочее. И сейчас мы будем разрывать эти связи. Подсчитано, что до 25% экономика Волгоградской области потеряет от разницы с Москвой».

Много неудобств перевод времени доставит компаниям, работающим с московскими предприятиями. Вот что говорит глава региональной продюсерской службы издательского дома «Аргументы и факты» Елена Чекина:

Елена Чекина глава региональной продюсерской службы издательского дома «Аргументы и факты» «Очень много компаний завязаны на Москву или представительства федеральных компании. То есть здесь будет сдвигаться рабочий график, нужно будет работать по времени Москвы все равно. Плюс еще сдвигаться будет график у колл-центров, потому что в Волгограде очень много колл-центров именно федеральных компаний. Здесь сидят колл-центры »Билайна» Сбербанка и кучи крупных предприятий. Потом обоснование в том, что в сельском хозяйстве будет много плюсов из-за того, что светлеть будет на час позже, что коровы будут лучше доиться. Ну, большая часть людей живет в городе, а коровы все-таки, наверное, привыкнут. Здесь, возможно, лучше кого-то [из] сельского хозяйства взять график, [чтобы понять], насколько принципиально важное значение имеет, во сколько доить корову».

Тем не менее большинство сельских жителей в итоге высказались против перевода стрелок. Им-то как раз чем раньше солнце встает, тем лучше. Но они оказались в меньшинстве.

За перевод проголосовали почти 60%. Так что теперь вопрос за малым — дождаться, пока власти определят дату перехода на новое время. Сроков пока нет. Зато точно известно, что следующий референдум теперь можно проводить не раньше, чем через два года. Есть вероятность, что за это время волгоградцы поймут: возможно, они приняли не совсем правильное решение.