Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина 

Трамп проигнорировал Путина
Президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы России. Об этом, как сообщает Reuters, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. По его словам, результат голосования не удивил администрацию США, которая намерена работать над развитием отношений между странами, искать возможности для сотрудничества, когда это выгодно США, и «налагать издержки», когда Москва будет «угрожать» американским интересам.
«Томатная война» России и Турции
Турция может ответить России на ограничение числа компаний-экспортеров томатов, заявил агентству Anadolu министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. По его словам, Турция против такого шага России и, «если понадобится», ответит на него зеркально.
«Не стоит продолжать подобные шаги», — призвал он.
Россия вооружится «Терминаторами»
Боевые машины огневой поддержки «Терминатор-2» поступят на вооружение армии России. О принятии соответствующего решения РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По словам собеседника агентства, вскоре состоится подписание необходимых документов между Министерством обороны и производителем «Терминатора-2» «Уралвагонзаводом».
Партнеры Трампа признались во вмешательстве в выборы
Сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании аналитическая фирма из Великобритании Cambridge Analytica вмешалась в ход более 200 выборов по всему миру. Об этом представители компании сами рассказали журналисту британского канала Channel 4, который обратился в фирму под видом клиента, пожелавшего повлиять на выборы в Шри-Ланке. Кроме хвастовства, журналисту предлагали услуги по даче взяток кандидатам и распространению о них ложной информации.
Исландия думает о бойкоте ЧМ-2018
Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон призвал обсудить возможность бойкота страной Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Icenews. По словам чиновника, обсуждение необходимо, так как к Исландии «прикованы много глаз», а ей важно предстать в «наилучшем свете». Глава МИДа также отметил, что решение может быть принято в качестве «солидарности» с таким же решением Великобритании по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля.