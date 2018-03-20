Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Трамп проигнорировал Путина

Президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы России. Об этом, как сообщает Reuters, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли . По его словам, результат голосования не удивил администрацию США , которая намерена работать над развитием отношений между странами, искать возможности для сотрудничества, когда это выгодно США, и «налагать издержки», когда Москва будет «угрожать» американским интересам.

«Томатная война» России и Турции

Турция может ответить России на ограничение числа компаний-экспортеров томатов, заявил агентству Anadolu министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. По его словам, Турция против такого шага России и, «если понадобится», ответит на него зеркально.

«Не стоит продолжать подобные шаги», — призвал он.

Россия вооружится «Терминаторами»

Боевые машины огневой поддержки «Терминатор-2» поступят на вооружение армии России. О принятии соответствующего решения РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По словам собеседника агентства, вскоре состоится подписание необходимых документов между Министерством обороны и производителем «Терминатора-2» «Уралвагонзаводом»

Партнеры Трампа признались во вмешательстве в выборы

Сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании аналитическая фирма из Великобритании Cambridge Analytica вмешалась в ход более 200 выборов по всему миру. Об этом представители компании сами рассказали журналисту британского канала Channel 4, который обратился в фирму под видом клиента, пожелавшего повлиять на выборы в Шри-Ланке . Кроме хвастовства, журналисту предлагали услуги по даче взяток кандидатам и распространению о них ложной информации.

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