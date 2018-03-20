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Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
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Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн» 

Рамблер 1 час назад
15-летний Остин Эгглстон со сложным заболеванием нуждался в пересадке сердца. Мальчик и его семья давно ждали, когда же появится донорский орган. Недавно в Сети появилось видео, в котором Остин узнаёт, что операция пройдёт уже совсем скоро. Доктор, который вёл юного пациента, переоделся в костюм Чубакки, персонажа саги «Звёздные войны», чтобы сообщить Остину прекрасную новость — появилось донорское сердце, которое и будет пересажено. На кадрах запечатлена реакция мальчика на это вдохновляющее мини-шоу. К настоящему моменту операция уже прошла, семья Эгглстон объявила, что она была успешной. Остин находится в процессе выздоровления.
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