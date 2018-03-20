В школах РФ могут ввести уроки робототехники

В российских школах предлагают ввести уроки робототехники

«Занятия по робототехнике сегодня внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных уроков или кружков. Мы же говорим о внедрении робототехники как отдельной дисциплины. Самое главное — научить детей мыслить подобными понятиями и объектами, ведь такое сознание закладывается с детства. Это как ранняя профориентация — поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности», — сказала Воропаева. Молодёжный парламент при Госдуме предлагает ввести в российских школах уроки робототехники. Инициативу озвучат во вторник, 20 марта на круглом столе в Госдуме, который будет посвящён обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева

Предлагаемые уроки робототехники следует ввести со второго по четвёртый классы общеобразовательной школы, отметила Воропаева.

Она добавила, что возможность попробовать свои способности в этой сфере увеличивают вероятность того, что школьники в будущем выберут профессию, связанную с цифровой экономикой. Например, программиста или инженера.

Ранее в российских школах предложили ввести киноуроки, на которых учащиеся будут знакомиться с лучшими образцами мирового киноискусства.