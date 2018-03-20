В школах РФ могут ввести уроки робототехники

Молодёжный парламент при Госдуме предлагает ввести в российских школах уроки робототехники. Инициативу озвучат во вторник, 20 марта на круглом столе в Госдуме, который будет посвящён обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева.
«Занятия по робототехнике сегодня внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных уроков или кружков. Мы же говорим о внедрении робототехники как отдельной дисциплины. Самое главное — научить детей мыслить подобными понятиями и объектами, ведь такое сознание закладывается с детства. Это как ранняя профориентация — поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности», — сказала Воропаева.
Предлагаемые уроки робототехники следует ввести со второго по четвёртый классы общеобразовательной школы, отметила Воропаева.
Она добавила, что возможность попробовать свои способности в этой сфере увеличивают вероятность того, что школьники в будущем выберут профессию, связанную с цифровой экономикой. Например, программиста или инженера.
Ранее в российских школах предложили ввести киноуроки, на которых учащиеся будут знакомиться с лучшими образцами мирового киноискусства.