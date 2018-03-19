В Мексике появится город из пластиковых бутылок

Землетрясения в сентябре 2017 года оставили без крыши над головой десятки тысяч мексиканцев. Власти выделили свыше 1,5 миллиарда долларов на восстановление зданий, однако работы продвигаются медленно. Два архитектора Ванесса Рендон и Давид Гарсиа, увидев масштабные разрушения, предложили свой вариант строительства дешевого, но надежного жилья. В качестве основного строительного материала в таких домах используются пластиковые бутылки.

В настоящее время в местечке Тетела-дель-Волькан построено уже три здания из бутылок, еще три будут готовы в ближайшее время. Главная проблема заключается в том, чтобы найти рабочие руки. Возвести дом можно буквально за выходные, но для этого нужно 20 человек, сейчас же в акции, начатой Рендон и Гарсиа, принимают участие лишь 4 — 5 добровольцев, поэтому процесс растягивается.