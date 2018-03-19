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Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
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Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину 

Рамблер 2 часа назад
Автор Youtube-блога «вДудь» и главный редактор издания Sports.ru Юрий Дудь в ответ на нежелание бывшего кандидата на пост президента России Павла Грудинина сбрить усы после проигранного спора запустил игру, в которой предлагает побрить и себя, и Грудинина.
>> Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Напомним, Грудинин во время интервью Дудю пообещал сбрить усы, если получит на выборах менее 15% голосов. Если бы кандидат от КПРФ получил более 15%, Дудю пришлось побриться налысо. Когда стали известны предварительные итоги выборов, Грудинин заявил, что сбреет усы, если Дудь признает, что выборы были честными.
В игре предлагается выбрать, кого брить — Грудинина или Дудя. После того, как виртуальная бритва оставляет кандидата от КПРФ без усов, появляется надпись:
«Так выглядит Грудинин, который держит слово». Вариант с бритьем журналиста выдает надпись: «Как жаль, что Дудь выиграл этот спор».
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