Ещё
Синоптики назвали сроки прихода настоящей весны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики назвали сроки прихода настоящей весны 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: Andrey Arkusha/ Russian Look/ Globallookpress
Прежде чем в столичном регионе потеплеет, его еще несколько раз накроет снегопадами.
В ближайшее время в Москву и столичный регион вернутся снегопады, а настоящую весну и соответствие показаний термометров климатической норме можно будет наблюдать только в апреле. Об этом рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«Весна не торопится в центр нашей страны и наступившая неделя в столичном регионе в температурном отношении вновь будет отставать от нормы. Раз мы ведем речь о (надвигающемся) циклоне, то он принесет и снега, наиболее интенсивные снегопады ожидаются днем в среду и в ночь на четверг», — уточнила она.
В пятницу, после морозной ночи, по словам эксперта, вернется солнечная погода и потеплеет до -3…0.
«Не стоит рассчитывать на вынос очень теплого воздуха, который подчас случается весной. Судя по всему, течение весны будет достаточно плавным», — добавила Волосюк.
«Температура будет соответствовать скорее первым числам марта, нежели началу третьей декады. Тем не менее, я думаю, что в первой половине апреля температура вернется в норму», — заключила специалист.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
ТК «Звезда»: последние новости
Включил заднюю: Грудинин назвал новое условие, при котором сбреет усы Депардье проголосовал на выборах Президента России США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о космическом оружии - Рогозин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина463
«Перестаньте нас оскорблять»151
Германия нашла замену российскому газу555
Якубович обратился к Грудинину507
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение