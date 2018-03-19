Синоптики назвали сроки прихода настоящей весны

Прежде чем в столичном регионе потеплеет, его еще несколько раз накроет снегопадами.

«Весна не торопится в центр нашей страны и наступившая неделя в столичном регионе в температурном отношении вновь будет отставать от нормы. Раз мы ведем речь о (надвигающемся) циклоне, то он принесет и снега, наиболее интенсивные снегопады ожидаются днем в среду и в ночь на четверг», — уточнила она. В ближайшее время в Москву и столичный регион вернутся снегопады, а настоящую весну и соответствие показаний термометров климатической норме можно будет наблюдать только в апреле. Об этом рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк

«Не стоит рассчитывать на вынос очень теплого воздуха, который подчас случается весной. Судя по всему, течение весны будет достаточно плавным», — добавила Волосюк. «Температура будет соответствовать скорее первым числам марта, нежели началу третьей декады. Тем не менее, я думаю, что в первой половине апреля температура вернется в норму», — заключила специалист. В пятницу, после морозной ночи, по словам эксперта, вернется солнечная погода и потеплеет до -3…0.