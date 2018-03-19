Якубович обратился к Грудинину

Телеведущий Леонид Якубович пристыдил кандидата на пост президента России Павла Грудинина , проигравшего журналисту Юрию Дудю спор и отказавшегося сбривать усы. Якубович заявил, что «мужик должен держать слово».

«В одной руке он должен держать слово, а в другой — свои усы. С другой стороны, был же известный случай, когда был матч СССР-Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету. Об этом все писали», — цитирует Якубовича НСН.

Ранее Павел Грудинин поставил Дудю новое условие, при котором он сбреет усы. Политик предложил журналисту сначала признать, что выборы были абсолютно честными.