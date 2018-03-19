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Якубович обратился к Грудинину
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Якубович обратился к Грудинину 

Рамблер 2 часа назад
Телеведущий Леонид Якубович пристыдил кандидата на пост президента России Павла Грудинина, проигравшего журналисту Юрию Дудю спор и отказавшегося сбривать усы. Якубович заявил, что «мужик должен держать слово».
>> Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
«В одной руке он должен держать слово, а в другой — свои усы. С другой стороны, был же известный случай, когда был матч СССР-Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету. Об этом все писали», — цитирует Якубовича НСН.
Ранее Павел Грудинин поставил Дудю новое условие, при котором он сбреет усы. Политик предложил журналисту сначала признать, что выборы были абсолютно честными.
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин и автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь поспорили, что если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, то он должен будет сбрить усы. В противном случае Дудь пообещал побриться налысо. После обработки более 99% бюллетеней Грудинин набирает 11,77% голосов.
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