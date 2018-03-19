«Усы или борода?» Отвечают россияне

70% российских мужчин не носят ни усы, ни бороду. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Между тем 14% опрошенных носят и усы, и бороды, 11% — только усы, а 5% — лишь бороду.

В опросе приняли участие 1046 человек.

Сегодня журналист и блогер Юрий Дудь , опубликовав на своей странице в соцсети Instagram фотографию бритвы, напомнил участнику президентских выборов Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы.

В феврале Грудинин стал гостем YouTube-шоу «вДудь», которое ведет журналист. Тогда Дудь предложил кандидату от КПРФ пари: если Грудинин наберет на выборах менее 15% голосов, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», а если более — то блогер побреется наголо.