«Усы или борода?» Отвечают россияне 

70% российских мужчин не носят ни усы, ни бороду. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Между тем 14% опрошенных носят и усы, и бороды, 11% — только усы, а 5% — лишь бороду.
В опросе приняли участие 1046 человек.
Сегодня журналист и блогер Юрий Дудь, опубликовав на своей странице в соцсети Instagram фотографию бритвы, напомнил участнику президентских выборов Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы.
В феврале Грудинин стал гостем YouTube-шоу «вДудь», которое ведет журналист. Тогда Дудь предложил кандидату от КПРФ пари: если Грудинин наберет на выборах менее 15% голосов, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», а если более — то блогер побреется наголо.
«Договорились», — ответил Грудинин.
Выборы президента России состоялись накануне. Согласно предварительным итогам Центральной избирательной комиссии, выборы выиграл действующий глава государства Владимир Путин, а Павел Грудинин занял второе место, набрав 11,8% голосов.