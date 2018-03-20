К «Тотальному диктанту» можно будет подготовиться онлайн

Участники международной акции грамотности "Тотальный диктант" смогут подготовиться к его написанию на онлайн-курсах по русскому языку, которые будут проходить каждую среду вплоть до самого диктанта, сообщили организаторы проекта.

"Статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что интерес к онлайн-курсам растёт: ежегодно к подготовке присоединяются 2-3 тысячи человек. В курсах прошлого года участвовали 112 тысяч человек. И очные, и онлайн-курсы качественно повышают уровень грамотности. И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту: диктант — раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день", — приводятся в сообщении пресс-службы проекта слова руководителя "Тотального диктанта" Ольги Ребковец.

По словам организаторов акции, занятия будут проходить по средам в 15:00 и 19:00 по московскому времени на официальном сайте проекта вплоть до "Тотального диктанта", который состоится 14 апреля. В рамках подготовительных курсов участники акции смогут повторить правила, которые пригодятся при написании диктанта. Причем каждый участник сможет в прямом эфире задать уточняющие вопросы представителям Экспертного совета акции. Кроме того, после диктанта пройдут еще три итоговых урока — онлайн-разборы трёх частей Тотального диктанта.