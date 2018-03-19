Назван лучший турпортал страны

«Путеводитель по Московской области» стал лучшим турпорталом страны

Журнал "Отдых в России " изучил туристические порталы регионов РФ и определил топ-10.

Туристический портал "Путеводитель по Московской области ", по данным рейтинга журнала "Отдых в России", признали лучшим в России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

"Путеводитель по Московской области" информирует жителей о наличии культурно-исторических объектов, музеев, монастырей, театров, досуговых центров, спортивных комплексов. В интернет-журнале можно узнать о путешествиях выходного дня. Также в будущем на портале будет уделено внимание гастрономическому и детскому туризму. Глава ведомства Оксана Косарева отметила, что в области каждый год проводится порядка 60 тысяч мероприятий в сфере культуры. К предстоящему чемпионату мира по футболу на сайте уже открылась эксклюзивная рубрика, в ней рассказывается о мероприятиях, которые проводят в районах, где разместятся сборные — участники турнира.

При составлении рейтинга учитывали такие критерии, как посещаемость ресурса, полнота и актуальность информации, понятная и удобная навигация по сайту, современный дизайн и другие.

Кроме того, в пятерку лучших турпорталов попали городской туристический портал Санкт-Петербурга , туристические порталы Алтайского, Пермского краев и Республики Татарстан

В прошлом году Московскую область посетили 14 миллионов туристов, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2016 году.