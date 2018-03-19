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Астрономическая весна не принесет тепло
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Астрономическая весна не принесет в Москву тепло, уверены синоптики 

РИА Новости 2 часа назад
Астрономическая весна, которая наступит во вторник, не принесёт в московский регион тёплую погоду, на неделе ночами ожидаются морозы до 17 градусов, днем столбики градусников могут подниматься до нуля, сообщает Гидрометцентр России.
"Во вторник 20 марта начнется астрономическая весна. Метеорологическая весна по-прежнему не торопится в столичный регион, и ее не следует ждать на этой неделе. Погода будет переменчивой, будут солнечные дни, будут и со снегом. Ночи еще умеренно морозные, днем показания термометров будут близки к нулевой отметке, но не всегда смогут ее преодолеть", — говорится в сообщении.
Как отмечают в погодном ведомстве, температурный фон в столичном регионе уже начал повышаться, но все же отставание от нормы в ближайшую пятидневку сохранится примерно на 4-5 градусов.
"В начале недели в области антициклона сохранится солнечная погода без осадков. Во вторник ночью минус 9-7 в столице, местами до 14 мороза, по области 10-5 градусов, на юге до 17 мороза. Днем — ожидаемый плюс: 0 — плюс 2 в мегаполисе и минус 3 — плюс 2 в Подмосковье", — ожидают в Гидрометцентре.
В среду на столичный регион начнет оказывать влияние северный циклон, который немного понизит температуру. Ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура 10-8 мороза в Москве и 13-8 по области. Днем снег ожидается повсеместно, максимальная температура минус 1 — плюс 1 и минус 4 — плюс 1 соответственно.
"В четверг местами с небольшим снегом. Ночью минимальная температура такая же, как и накануне. Днем из-за холодного северо-западного ветра в тылу циклона будет холоднее — минус 3-1 в столице и минус 6-1 по области. В пятницу и субботу местами пройдет небольшой снег. Ночью в пятницу до минус 13-8, в субботу — до 11-6 мороза. Днем температура будет повышаться до минус 4 — плюс 1", — добавили в Гидрометцентре.
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