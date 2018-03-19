Астрономическая весна не принесет тепло

"В начале недели в области антициклона сохранится солнечная погода без осадков. Во вторник ночью минус 9-7 в столице, местами до 14 мороза, по области 10-5 градусов, на юге до 17 мороза. Днем — ожидаемый плюс: 0 — плюс 2 в мегаполисе и минус 3 — плюс 2 в Подмосковье", — ожидают в Гидрометцентре.

Как отмечают в погодном ведомстве, температурный фон в столичном регионе уже начал повышаться, но все же отставание от нормы в ближайшую пятидневку сохранится примерно на 4-5 градусов.