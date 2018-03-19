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Грудинину напомнили о споре «на усы»
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Грудинину напомнили о споре «на усы» 

Рамблер 2 часа назад
Журналист и блогер Юрий Дудь напомнил участнику президентских выборов Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы, опубликовав в соцсети Instagram фотографию бритвы.
В феврале Грудинин стал гостем YouTube-шоу «вДудь», которое ведет журналист. Тогда Дудь предложил кандидату от КПРФ спор: если Грудинин наберет на выборах менее 15% голосов, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», а если более — то блогер побреется наголо.
«Договорились», — ответил тогда Грудинин.
>> На кону усы: удалась ли рокировка Грудинина и Зюганова?
Выборы президента России состоялись накануне. Согласно предварительным итогам Центральной избирательной комиссии после обработки 99,83% протоколов, выборы выиграл действующий глава государства Владимир Путин (76,6%), второе место занял Павел Грудинин (11,8%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).
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