Грудинину напомнили о споре «на усы»

Журналист и блогер Юрий Дудь напомнил участнику президентских выборов Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы, опубликовав в соцсети Instagram фотографию бритвы.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

В феврале Грудинин стал гостем YouTube-шоу «вДудь», которое ведет журналист. Тогда Дудь предложил кандидату от КПРФ спор: если Грудинин наберет на выборах менее 15% голосов, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», а если более — то блогер побреется наголо.

«Договорились», — ответил тогда Грудинин.

Выборы президента России состоялись накануне. Согласно предварительным итогам Центральной избирательной комиссии после обработки 99,83% протоколов, выборы выиграл действующий глава государства Владимир Путин (76,6%), второе место занял Павел Грудинин (11,8%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).