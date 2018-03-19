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Глава ЦИК поблагодарила россиян за голосование
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Глава ЦИК поблагодарила всех россиян, пришедших на выборы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех избирателей, которые пришли на участки проголосовать на выборах президента страны.
"Огромно спасибо всем гражданам РФ. Сердечное спасибо, что вы не равнодушны к судьбе своей страны. Спасибо, что потрудились как избиратели — это большой гражданский труд ", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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