Глава ЦИК поблагодарила россиян за голосование

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех избирателей, которые пришли на участки проголосовать на выборах президента страны.
"Огромно спасибо всем гражданам РФ. Сердечное спасибо, что вы не равнодушны к судьбе своей страны. Спасибо, что потрудились как избиратели — это большой гражданский труд ", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.