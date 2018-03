Старость не радость: 8 ошибок молодящихся мужчин

Нет более грустного зрелища, чем молодящийся мужчина. Обычно его видно издалека: выдает внешний вид, манера общения и окружение, в котором он стремится вращаться. «Газета.Ru» — о ключевых ошибках тех, кто стремится выглядеть моложе.

Окрашенные волосы

Седины в волосах мужчины боятся не меньше женщин. Среди тех, кто разменял пятый десяток, нередко встречаются желающие окрасить волосы — они надеются таким образом визуально скинуть 10-15 лет. По словам арт-директора по стрижкам популярного столичного барбершопа Влада Покровского, зачастую

мужчины забывают вовремя подкрашивать корни или используют неподходящий оттенок краски для волос, что в результате полностью убивает образ:

«Как правило, мужчины стесняются довериться профессионалу или и вовсе считают это ненужным, поэтому покупают краску в магазине и красят волосы самостоятельно. Большинство из них не понимает, что выбранный ими оттенок красителя никак не сочетается ни с цветом кожи, ни с цветом бровей или щетины. В результате они выглядят неестественно, а вовремя подкрасить корни не доходят руки».

Маскировка лысины и некачественные парики

Несмотря на то, что лысина давно перестала быть признаком солидного возраста, а в тренд и вовсе вошли стрижки «под насадку», многие по-прежнему отказываются принимать то, что дано природой. Вместо этого мужчины изо всех сил отращивают некое подобие челки или последние волоски на голове — выглядит все если не жалко, то уж точно комично. По словам Влада Покровского, c возрастом в жизни каждого длинноволосого мужчины наступает момент, когда он должен постричься коротко. «У таких мужчин в образе появляется внешняя элегантность и свежесть.

Длинные, поседевшие и изрядно поредевшие волосы не добавляют ни шарма, ни молодости.

Сравните, например, нелепую прическу Дональда Трампа и элегантную лысину Владимира Познера . Стареть тоже нужно красиво», — отметил эксперт.

Те же, кто категорически не готов мириться с потерей волос, прибегают к парикам. Правда, о том, что изделие должно быть качественным, многие забывают.

«Большинство мужчин выбирают парик или накладку из ненатурального волоса, что сразу же сказывается на естественности образа. Подобрать парик индивидуально под форму лица довольно сложно, так как в большинстве своем парики подстрижены плохо и стандартно, не говоря о цвете форме», — объясняет эксперт.

Злоупотребление уколами красоты

В целом, в процедурах по уходу за собой нет ничего предосудительного, заботиться о своей коже нужно в любом возрасте. Другое дело — какие процедуры выбирать и с какой периодичностью их делать.

«Слова «молодиться» и «нелепо» не всегда связаны. Другой вопрос, что может быть, например, переизбыток процедур, лицо становится неестественным — дисгармония с руками, шеей, глазами проявляется в таком случае очень сильно. Это уже зависит от компетентности косметолога/хирурга, а также от вкуса мужчины. Поэтому неуместность и нелепость — это вкус человека и его призыв к окружающим обратить на него внимание, чувствовать себя на волне, что он все еще здесь и живет полной жизнью», — отмечает психолог Арина Липкина.

К чему приводит злоупотребление уколами красоты, все прекрасно знают. Достаточно посмотреть на последние фотографии Валерия Леонтьева Сильвестра Сталлоне или главного косметолога голливудских звезд Фредерика Брандта.

Ситуацию осложняет и тот факт, что чем чаще пациент делает процедуры, тем больше препарата приходится вкалывать в дальнейшем.

В результате вместо аккуратно скрытых возрастных изменений появляются утиные губы, неестественно узкие глаза и лица, больше напоминающие экспонаты для музея восковых фигур.

К тому же, если отказаться от неподходящих по размеру или стилю вещей можно за один вечер, то на то, чтобы вывести из кожи неудачные последствия уколов красоты, времени уйдет значительно больше.

Искусственный загар

Из года в год рекламные компании убеждают нас, что загорелая кожа способна творить чудеса: визуально уменьшать тело на один размер, скрывать недостатки кожи, выглядеть свежим, отдохнувшим и более моложавым. И все это действительно так, если речь идет о естественном загаре, полученном на островах. Однако позволить себе летать на острова каждые три недели могут далеко не все, поэтому в ход идут солярий и автозагар. В результате на улицах оказываются люди с оранжевым оттенком кожи, который не только не омолаживает, но и выглядит безвкусно и комично.

Вечеринки в компании студентов

Еще одна не менее популярная особенность образа жизни тех, кто старается визуально скинуть лет 20, — вечеринки в компании друзей старшего сына или и вовсе незнакомых ребят, которым едва исполнилось 20. В клубе такой мужчина виден издалека: он щедро угощает всех алкоголем, собирает за столом как можно больше привлекательных девушек, а под утро становится главной звездой танцпола, приковывая к себе внимание чересчур эпатажными танцами.

Обычно он исполняет что-то в духе времен своей молодости, чем только веселит окружающих.

Ошибки с выбором одежды

В попытках выглядеть моложе многие мужчины допускают ошибки с выбором одежды. Например,

отдают предпочтение вещам, не подходящим по размеру. Так, в ход идут обтягивающие футболки и пиджаки, которые едва застегиваются на пуговицы в области живота.

По словам фэшн-редактора журнала The Rake и автора блога о классическом мужском стиле How to Make a Man Дмитрия Черникова, это одна из самых распространенных ошибок.

«Если у мужчины есть живот, то лучше выбирать крой regular cut, а не slim. При выборе пиджака и рубашки стоит обратить внимание на то, чтобы в области застегнутых пуговичных петель не было никаких х-образных заломов. Пояс брюк должен находиться по центру живота, а не под ним».

Яркие цвета

Еще одна распространенная ошибка — злоупотребление яркими акцентами и принтами в гардеробе. Ситуацию осложняют и последние тренды, которые диктует современная мода: гендерные границы стираются, и в мужском гардеробе появляется все больше вещей, которые изначально считались исключительно женскими. Как отмечает Черников, проблема не столько в самих цветах, сколько в их сочетании:

«Кризис среднего возраста у мужчин выдает ворох цветных вещей, которые не согласованы и не сбалансированы с менее заметными элементами. В любом возрасте уместны яркие детали, которые дополняют в остальном сдержанный образ. Но на самом деле белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и классические джинсы по размеру способны «омолодить» человека лучше, чем любой аляповатый принт».

Эстетика рока

Знаменитая поговорка «седина в голову, бес в ребро» иногда заставляет мужчин почувствовать себя рок-звездами. Но на пенсии. В гардеробе мужчины внезапно появляются кожаные вещи, а в списке обязательных покупок на ближайшее время — мотоцикл. Впрочем, по словам Черникова, в самих косухах и кожаных штанах проблемы нет, если только речь не идет о кардинальной смене имиджа.