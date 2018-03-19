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Египет стал россиянам не по карману
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Египет стал россиянам не по карману 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Египет вернулся, но едва ли привлечет россиян, заявили «Газете.ru» эксперты туристической отрасли.
На минувшей неделе «Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы в Каир, а в Росавиации подтвердили разрешение на полеты египетской авиакомпании EgyptAir. Оба перевозчика будут летать три раза в неделю.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что такое количество рейсов не способно обеспечить массовый поток россиян в Египет, а лишь деловые и политические контакты.
Между тем в онлайн-сервисе для покупки авиабилетов Biletix отметили, что интерес к билетам в Египет вырос в 6,5 раз по сравнению с позапрошлой неделей и в 2,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем временем в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip рассказали, что большинство россиян интересуют Хургада и Шарм-эль-Шейх, а не Каир, что увеличивает стоимость билета. Так, прямой рейс до Каира стоит 22 тысячи, а внутренний рейс до курортов обойдется еще в восемь.
По словам Барзыкина, Египет для россиян — прежде всего, бюджетное направление, в связи с чем спрос будет минимальным.
На прошлой неделе стало известно, что туроператор Tez Tour начал продажу туров в Египет. Цена недельной путевки для двоих с проживанием в пятизвездочном отеле начинается от 1,3 тысяч долларов.
Авиасообщение между Москвой и Каиром, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, было возобновлено указом президента России Владимира Путина в январе 2018-го. Прошедшее с тех пор время было потрачено на урегулирование технических вопросов.
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