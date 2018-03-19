В ОП рассказали, когда в Волгограде сменят часовой пояс

В ОП рассказали, когда в Волгоградской области сменят часовой пояс

"В соответствии с законом итоги референдума будут рассматриваться на заседании областной думы, которая, в свою очередь, должна будет выйти с инициативой к Государственной Думе утвердить итоги референдума и принять решение о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс… Если предполагать, то, наверное, это случится не раньше осени", — пояснил Гензе. В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени. Сейчас разницы во времени между Москвой Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. По результатам обработки 99% протоколов 58,82% проголосовавших жителей региона высказались "за" перевод часов. Явка на референдуме составила 66,38%.

Вопрос перевода часов оставался одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. Губернатор Андрей Бочаров ранее поручил профильному комитету областной думы провести мониторинг общественного мнения и изучить комментарии специалистов по этому вопросу. В результате 51,6% опрошенных заявили, что хотят жить по волгоградскому времени (плюс один час к московскому), а 48,4% высказались за сохранение московского времени.

Сторонники перевода времени в основном жаловались на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Те, кто настаивал на сохранении московского времени, говорят, что перевод стрелок часов вызовет у жителей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школьников и приведет к росту расходов за электроэнергию.