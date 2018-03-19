Пока вы спали: Украина шокировала мир из-за выборов в РФ 

+7% к зарплате
По итогам 2017 года номинальная начисленная зарплата выросла на 7,2%. Это, как сообщают «Известия», следует из проекта доклада о результатах деятельности Министерства труда за минувший год. Между тем, если учесть инфляцию, реальная заработная плата увеличилась лишь на 3,4%. Номинальная начисленная месячная зарплата одного работника в 2017-м составила 39,1 тысяч рублей. Кроме того, из документа следует, что уровень снижения реальных доходов россиян за год стал меньше — 1,7% в 2017-м против 5,8% в 2016-м.
На Украине раскрыли «телезаговор»
Зампред Верховной Рады Вячеслав Кириленко заявил, что появление карты Украины без Крыма сразу на двух местных каналах — «UA:Перший» и СТБ — не случайность, а «чья-то целенаправленная работа». Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter. Вице-премьер сообщил, что не верит в «такие» технические ошибки прямо накануне выборов президента России.
«Должны быть фамилии», — призвал он.
«Паралимпийцы превзошли все ожидания»
Несмотря на санкции, сборная России заняла второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады 2018 года в Пхенчхане, сообщает «Коммерсант». В Южной Корее россияне, из-за допингового скандала участвовавшие в Играх в нейтральном статусе и усеченном составе, уступили лишь команде США, завоевав 24 награды — восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.
«Результаты наших паралимпийцев превзошли все ожидания», — цитирует издание министра спорта России Павла Колобкова.
«Украина шокировала весь мир»
Украина фактически помешала находившимся на ее территории россиянам принять участие в выборах президента РФ, сообщает РЕН ТВ. Так, местные радикалы буквально нападали на граждан России, пожелавших проголосовать в консульствах во Львове, Одессе и Харькове. Затем к блокировке диппредставительств и вовсе присоединились полицейские и нацгвардейцы, обнеся здания заграждениями и выставив кордоны. В результате преодолеть препятствия и проголосовать смогли единицы.
Над Сирией сбили Су-24
Террористы коалиции «Джейш Тахрир аш-Шам» заявили, что сбили бомбардировщик Су-24, принадлежащий правительственным силам Сирии, сообщает Аl Masdar. По информации портала, самолет был сбит из зенитной ракетной установки над районом Восточный Калямун к северу от Дамаска, упал на подконтрольной войскам Башара Асада территории, а пилот Су-24 успел катапультироваться.