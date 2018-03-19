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На Камчатку идет мощный циклон
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Мощный циклон принесет на Камчатку сильные снег и ветер 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мощный циклон приближается к берегам Камчатки со стороны Охотского моря, он принесет на полуостров сильные снег и ветер, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько.
По ее словам, уже предстоящей ночью в южных районах края начнется снег, который будет постепенно усиливаться.
"Ночью в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского района, а днем в большинстве районов края ожидается снег, местами сильный. В прибрежных районах — восточный порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Ночью на юго-западном побережье — штормовой до 25-30 метров в секунду. С усилением ветра ожидаются метели", — сказала Приходько.
Синоптик добавила, что в среду, 21 марта, циклон начнет смещаться на север Камчатки, поэтому в южных районах края погода начнет постепенно улучшаться. В серверных районах региона снегопады и метели сохранятся еще в течение суток.
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