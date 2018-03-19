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Скончался политолог Валерий Островский
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В Петербурге умер политолог Валерий Островский 

RT на русском 6 часов назад
Фото: кадр youtube.com
В Санкт-Петербурге 17 марта на 72-м году жизни умер политолог Валерий Островский. Об этом сообщил главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
«Он работал буквально до последних дней, только на прошлой неделе оказался в больнице», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, смерть Островского стала большой потерей.
«Для нас это большая потеря. Мы всегда относились к нему, как к корифею ленинградской школы журналистики», — подчеркнул Смирнов.
Гражданская панихида состоится 20 марта в Покровской больнице.
Ранее сообщалось, что умер журналист-международник, бывший заместитель генерального директора ТАСС Павел Михалев.
RT на русском: последние новости
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