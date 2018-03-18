Депардье, богатыри, «моржи» и драконы пришли на выборах

Депардье, богатыри, «моржи» и драконы проголосовали на выборах президента

Проходящие в воскресенье выборы президента РФ привлекли повышенное внимание избирателей: к этому времени в голосовании приняли участие не только сами кандидаты, но и получивший российское гражданство французский актер Жерар Депардье , единственный российский космонавт на борту МКС, богатыри в Липецке и "моржи" на Алтае

Ленобласти на участок для голосования пришёл избиратель в самодельном костюме ракеты "Сармат", а в Рязани — в костюме дракона (представители избиркома волновались, что хвост не поместится в кабинку для голосования, но все обошлось). В Алтайском крае участок посетили "моржи" в купальниках перед марафонским заплывом, а в Нижегородской области россиянин сам доставил себя на выборы на дельтаплане.

К середине воскресенья участие в выборах приняли все кандидаты в президенты.

Глава государства Владимир Путин пришел на избирательный участок 2151, расположенный в главном здании Российской академии наук , в 09.30. Там он не только проголосовал, но и ответил на вопрос журналистов, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через "не могу".

"Почему через "не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны", — ответил президент.

На том же участке голосовал и кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. На выборы он пришёл с женой и детьми.

Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин пришёл голосовать один, но зато в "великолепном" настроении, как он сам признался журналистам. Словно в подтверждение своих слов, он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.

В хорошем настроении была и кандидат в президенты телеведущая Ксения Собчак, которая голосовала в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. На избирательный участок она пришла вместе со своим супругом Максимом Виторганом

В одиночестве, но зато в нарядном сиреневом галстуке проголосовал на выборах кандидат в президенты, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. После того как он опустил бюллетень в урну, он пообщался с журналистами, но отказался сказать, за кого проголосовал.

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пришёл голосовать с мамой. Он представил ее журналистам и рассказал им о своём "боевом настроении".

"Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены. Женщины элегантны как всегда", — сказал он. Космонавт голосовал в одиночестве Сиреневый галстук Явлинского заметили не только журналисты. Модельер Валентин Юдашкин отметил, что кандидаты в президенты России на выборах 2018 года стали более стильно одеваться, исключив бордовые оттенки одежды, и стали в целом лучше выглядеть.

Космонавту Антону Шкаплерову , в отличие от многих кандидатов в президенты, пришлось голосовать в одиночестве — на борту Международной космической станции, где он сейчас находится, он единственный гражданин РФ

Как сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП), космонавт принял участие в выборах с орбиты через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко , который зачитал ему имена кандидатов. После этого Шкаплеров по закрытому каналу связи сообщил о принятом им решении. По окончании сеанса связи с МКС командир отряда отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил заполненный бюллетень в урну для голосования.

"Явка на МКС у нас 100%, продолжаем на Байконуре, где готовится следующий международный экипаж, и хотим поблагодарить ЦИК и тех, кто обеспечил возможность голосования на МКС, — сказал в шутку Комаров в информационном центре ЦИК. Участие космонавта в голосовании позволило гендиректору Роскосмоса Игорю Комарову отчитаться о "стопроцентной" явке на МКС.

Сам Шкаплеров отметил, что в воскресенье на орбите так же, как и на Земле, выходной, поэтому на график работы на МКС выборы президента сильно не повлияли. Кроме того, по словам космонавта, международные коллеги на борту с интересом наблюдали за происходящим. Депардье исполнил гражданский долг в Париже

В свою очередь, знаменитый актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство, пришёл в воскресенье голосовать на выборах президента РФ на избирательный участок посольства России в Париже.

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

Как отметили журналисты, на избирательный участок Депардье пришёл около 10:20 в кожаной куртке и тёмных очках, несмотря на то, что в Париже стоит непогода и солнце скрыто за тучами. Ракета "сармат" и дракон

В отличие от Депардье, немало российских избирателей, голосовавших на родине, проявили больше творческой фантазии при выборе костюма для голосования. Так, сотрудник Ломоносовского районного дворца культуры "Горбунки" в Ленинградской области пришел на избирательный участок в костюме, изображающем межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Для изготовления костюма ракеты ему пришлось купить два куска поролона толщиной около двух сантиметров и раскрасить их краской из баллончика.

Мужчина в костюме дракона успешно проголосовал на одном из избирательных участков в Рязани, сообщила РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Московского района города Татьяна Савина

"Приходил на этот участок такой мужчина. Сотрудники избирательной комиссии попросили его снять головной убор и показать паспорт. Сверили по паспорту личность и убедились, что в списках избирателей мужчина значится. Он получил бюллетень и спокойно проголосовал", — сказала Савина. Богатыри и моржи Информация о пришедшем на участок №937 Рязани в воскресенье избирателе в костюме дракона появилась на сайте rzn.info. По данным издания, члены избирательной комиссии опасались, что мужчина не уместится в кабинке для голосования, а дети, пришедшие на выборы с родителями, просились с ним сфотографироваться.

В Липецке голосовать пришли 10 богатырей в кольчугах, шлемах и с мечами. Это были участники клуба исторической реконструкции "Северный берег". У входа в учебное заведение они устроили славянские игры — лапту, свайку, чиж, клёк, клюшкование и провели показательные выступления для избирателей. Затем двое из них, братья-близнецы, пошли в школу голосовать: это был их избирательный участок.

"Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми "моржами" Сибири и идти голосовать одновременно, каждый в своем городе, возможно, голосование произойдет в проруби", — рассказал лидер алтайских "моржей" Александр Зеленецкий. Барнауле около десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания "Белые медведи" пришли в день выборов президента РФ на избирательный участок. Это уже не первая подобная акция алтайских "моржей". Так, 4 марта 2012 года на выборах полуголые мужчины и женщины в купальниках поразили жителей Барнаула и избирательную комиссию своим видом.

После голосования "моржи" вышли на площадку перед избирательным участком и сделали несколько акробатических трюков, в том числе жонглируя мечами. А после отправились на озеро Пионерское и совершили "президентский заплыв".

Из ЗАГСа голосовать Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Александр Вихорев добрался до избирательного участка в соседнем, Арзамасском районе, на дельтаплане. Он заранее написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться. Дельтапланерист вылетел из Дивеево, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать.

Дагестанские молодожены проголосовали на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в Махачкале сразу после регистрации брака в ЗАГСе.

В соцсетях опубликовали фото, где девушка в свадебном платье вместе женихом голосует на одном из участков. По данным регионального избиркома, пара голосовала на участке в поселке Тарки Советского района Махачкалы.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").