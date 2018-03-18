Ещё
Пенсионер из Коми сыграл на баяне на избирательном участке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионер из Коми сыграл на баяне на избирательном участке 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Пенсионер Леонид Путилов, которому в прошлом году исполнилось 90 лет, пришел на избирательный участок в Инте (республика Коми) с баяном и устроил импровизированный концерт, рассказала РИА Новости председатель УИК№ 177 Ольга Скрипник.
Участковая избирательная комиссия №177 находится в здании Центральной библиотеки города Инта.
"Я знаю Леонида Константиновича, как активного и творческого человека. Он ветеран, шахтер, 1927 года рождения. Он у нас очень часто выступает на городских мероприятиях. Вот и сегодня он пришел голосовать и дал почти что концерт. Он пришел с баяном и исполнял различные песни", — рассказала Скрипник.
По ее словам, импровизированное выступление длилось около получаса.
"Он очень ответственно к этому относится, всегда готовится. Сегодня он порадовал избирательную комиссию и избирателей", — добавила она.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
РИА Новости: последние новости
Депардье, богатыри, "моржи" и драконы проголосовали на выборах президента Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже Около 60% избирателей проголосовали к 15.00 на выборах в Ингушетии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве103
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина247
ЦИК: Путин лидирует на выборах1784
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение