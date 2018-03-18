В НОМ рассказали, в каких костюмах приходят избиратели 

Избиратели на выборах президента России в 2018 году приходили на участки в костюмах рыцарей, медведей, человека-ракеты и дракона, рассказал федеральный координатор Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев на онлайн-марафоне "Ночь выборов".
"В Петербурге пришли рыцари голосовать, группа рыцарей, человек-ракета в костюме ракеты пришёл в Ленинградской области голосовать", — сказал Коломойцев.
Он также рассказал, что в Бурятии группа мужчин на избирательные участки пришли в костюмах медведей, а в Рязани — в костюме дракона.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.