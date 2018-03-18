В Севастополе в день выборов родились шесть малышей

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"На данный момент (16.00 мск) в Севастополе 18 марта появилось на свет шесть малышей: четыре девочки и два мальчика", — сказал Смирнов. Четыре девочки и два мальчика родились 18 марта в Севастополе , сообщил РИА Новости глава департамента приоритетных проектов развития Дмитрий Смирнов Он добавил, что число новых жителей города-героя к концу дня может возрасти. В Ялтинском роддоме 18 марта появились на свет два малыша: мальчик весом чуть более четырех килограмм и девочка весом три килограмма двести грамм, рассказал заведующий акушерским отделением ГБУР РК "Ялтинский родильный дом" Александр Бойко . В одной семье это долгожданный первенец, а в другой — второй ребенок.