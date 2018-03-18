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В Севастополе в день выборов родились шесть малышей
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В Севастополе в день выборов родились шесть малышей 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Fotolia / haveseen
Четыре девочки и два мальчика родились 18 марта в Севастополе, сообщил РИА Новости глава департамента приоритетных проектов развития Дмитрий Смирнов.
"На данный момент (16.00 мск) в Севастополе 18 марта появилось на свет шесть малышей: четыре девочки и два мальчика", — сказал Смирнов.
Он добавил, что число новых жителей города-героя к концу дня может возрасти.
В Ялтинском роддоме 18 марта появились на свет два малыша: мальчик весом чуть более четырех килограмм и девочка весом три килограмма двести грамм, рассказал заведующий акушерским отделением ГБУР РК "Ялтинский родильный дом" Александр Бойко. В одной семье это долгожданный первенец, а в другой — второй ребенок.
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