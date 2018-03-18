Крымчане рассказали об атмосфере на выборах президента

Выборы президента России в Крыму проходят в особой атмосфере, так как в этот день крымчане также отмечают четвертую годовщину со дня воссоединения полуострова с исторической родиной.

В городах и районах республики начались массовые народные гуляния, а в крымской столице вечером ожидается праздничный концерт со звездами российской эстрады и с салютом. На выборах на праздник

"Выборы проходят хорошо. Открылись вовремя. Поток людей хороший. Люди с удовольствием идут, довольные как на праздник. Людям даже приходится ждать в очередях, но все с пониманием к этому относятся", — сказала РИА Новости глава участковой избирательной комиссии Ирина Белова. Избирательная комиссия № 379 разместилась в здании Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского. Найти участок легко — за несколько кварталов слышна живая музыка, раздаются звуки патриотических песен. Это юные музыканты решили сделать подарок крымчанам в день выборов.

Охрану участка обеспечивает сотрудник МЧС и полицейский. Последний учтиво придерживает дверь, когда на участок заходят женщины и старики.

"Очень важно отдать свой голос. Мы так воспитаны и должны помочь этому государству развиваться дальше, чтобы наши дети жили хорошо", — сказала Пивоварова. Пенсионерка Галина Пивоварова признается, что не прийти на выборы не имела морального права.

"Кто бы что ни говорил, люди просто не знают историю. Крым был русским и останется на веки вечные", — подчеркнула пенсионерка. Коренная крымчанка Эмма Шишковцова в свою очередь отмечает, что пришла на выборы с прекрасным настроением, потому что они позволят определить лицо власти.

"При Украине последние семь лет я вообще не голосовала, потому что меня в списках не было. С крымского референдума меня внесли в списки. С тех пор я голосую. Голосовать, конечно, надо, я юрист и прекрасно понимаю, что такое пустые голоса. Надо идти голосовать. Я голосовала за будущее своего сына и внуков", — подчеркнула Навроцкая. Празднование воссоединения На участке многие приходили целыми семьями. Крымский юрист Ирина Навроцкая пришла с сыном и внуками.

Тем временем на центральной площади Симферополя уже установлена сцена, на которой выступают творческие коллективы, рядом открыта ярмарка прикладного искусства и проходят спортивные состязания. Идет празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией . По улицам города местные байкеры устроили мотопробег с триколорами.

"Крым прожил четыре года в составе России с синим небом, с миром, с хлебом. Крым не знает что такое кровь и война. И мы должны сохранить это достижение", — сказал ветеран. Ветеран, бывший прокурор Константин Титов , пришедший на площадь, признается, что уже принял участие в голосовании. В избирательной кабинке долго не раздумывал, так как выбор для себя сделал уже давно.