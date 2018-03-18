Назван средний возраст голосовавших на выборах

ВЦИОМ назвал средний возраст большинства проголосовавших на выборах

Средний возраст проголосовавших на выборах президента России по состоянию на 13.00 мск — 45-60 лет, свидетельствуют данные опроса ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ

Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов использования блокчейна (распределенной системы хранения данных) в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные. Данное блокчейн-хранилище создано на платформе Ethereum. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте bloсkchain.wciom.ru.