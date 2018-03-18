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Близнецы-богатыри пришли голосовать в Липецке
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Двое близнецов-богатырей пришли голосовать на один из участков в Липецке 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Фото : "Липецкая газета"
Двое братьев-близнецов, облаченных в доспехи русских богатырей, пришли голосовать на один из участков в Липецке, сообщила РИА Новости ведущий консультант избирательной комиссии Липецкой области Жанна Которова.
"В школе №20 Липецка три избирательных участка. Это новый микрорайон, новые дома, много молодежи. Там, на одном из участков, голосовали русские богатыри", — сказала собеседница агентства.
По словам Которовой, к школе пришли 10 богатырей в кольчугах, шлемах, с мечами. Это были участники клуба исторической реконструкции "Северный берег". У входа в учебное заведение они устроили славянские игры — лапту, свайку, чиж, клёк, клюшкование и провели показательные выступления для избирателей.
"Из этих богатырей двое голосовали на участке, они — братья-близнецы, им по 19 лет, и это для них первые выборы всероссийского масштаба. Братья в богатырских доспехах голосовали с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017). Так у нас соединилась история и современность", — сказала Которова.
В Липецкой области принять участие в голосовании могут, по данным на утро 18 марта, 927,443 тысячи человек на 911 избирательных участках. По данным на 10.00 мск утра, явка по региону составила 9,02%. На прошлых президентских выборах явка к этому моменту составила 5,84%, на прошлых думских — 6,14%.
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 Ещё 4 источника 
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