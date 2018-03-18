Депардье проголосовал на выборах 

Французский актёр Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже, сообщает РИА Новости.
На избирательном участке актер появился около 10:20. Он был в кожаной куртке и тёмных очках, несмотря на пасмурную погоду. Когда у него поинтересовались, с какими чувствами он отдавал свой голос, актёр ответил: «с патриотическими, с чувством любви к России».
1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Спустя несколько дней актер получил российский паспорт. Власти объяснили это «весомым вкладом Депардье в отечественную культуру и кинематограф».
«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления», — заявлял актер.