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Депардье проголосовал на выборах
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Депардье проголосовал на выборах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский актёр Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже, сообщает РИА Новости.
На избирательном участке актер появился около 10:20. Он был в кожаной куртке и тёмных очках, несмотря на пасмурную погоду. Когда у него поинтересовались, с какими чувствами он отдавал свой голос, актёр ответил: «с патриотическими, с чувством любви к России».
>>Жерара Депардье зарегистрировали в Саранске
1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Спустя несколько дней актер получил российский паспорт. Власти объяснили это «весомым вкладом Депардье в отечественную культуру и кинематограф».
«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления», — заявлял актер.
 Ещё 21 источник 
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