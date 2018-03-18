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Крымские татары приняли активное участие в голосовании
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Крымские татары приняли активное участие в голосовании на выборах президента 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
На участках в местах компактного проживания крымских татар в Симферопольском районе наблюдается высокая активность избирателей.
Так, на участке №351 в Каменке Симферопольского района (традиционно здесь проживает много крымских татар) с самого утра многолюдно, передает РИА «Новости».
По словам представителя местной комиссии Риммы Кулибабы, избирательный процесс проходит спокойно и без нарушений.
«Люди идут голосовать активно, даже несмотря на то, что время еще достаточно раннее. Думаю, вскоре их будет еще больше. Все спокойно и хорошо, присутствуют наблюдатели», — рассказала она.
Одна из местных жителей — многодетная мать и ветеран национального движения Джевер Эмирова — решила исполнить свой гражданский долг с самого утра. По ее словам, сегодня — знаковый для крымчан день, поскольку они впервые участвуют в выборах президента России.
«Проголосовать сегодня очень важно. Мы с 1975 года живем в Крыму. Многое делается, поэтому я сегодня от души исполняю свой долг», — рассказала Эмирова.
На избирательный участок она пришла в сопровождении младшего сына Рустема Идрисова, который подчеркнул, что он и его родные не намерены игнорировать выборы, как призывают украинские власти, поскольку только крымчане выбирают свое будущее.
«Это знаменательная дата — не только выборы президента, но и годовщина возвращения домой! И мы очень довольны, что вернулись в Россию. Двадцать с лишним лет мы блуждали, и это ничего хорошего нам не дало, поэтому мы с отличным настроением вернулись домой, живем и радуемся жизни. Мы верим, что вскоре Крым станет жемчужиной, куда со всего мира будут приезжать люди и удивляться красоте, миру и взаимопониманию на полуострове», — подчеркнул Идрисов.
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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