Крымские татары приняли активное участие в голосовании на выборах президента

На участках в местах компактного проживания крымских татар в Симферопольском районе наблюдается высокая активность избирателей.

Так, на участке №351 в Каменке Симферопольского района (традиционно здесь проживает много крымских татар) с самого утра многолюдно, передает РИА «Новости»

По словам представителя местной комиссии Риммы Кулибабы, избирательный процесс проходит спокойно и без нарушений.

«Люди идут голосовать активно, даже несмотря на то, что время еще достаточно раннее. Думаю, вскоре их будет еще больше. Все спокойно и хорошо, присутствуют наблюдатели», — рассказала она.

«Проголосовать сегодня очень важно. Мы с 1975 года живем в Крыму. Многое делается, поэтому я сегодня от души исполняю свой долг», — рассказала Эмирова. Одна из местных жителей — многодетная мать и ветеран национального движения Джевер Эмирова — решила исполнить свой гражданский долг с самого утра. По ее словам, сегодня — знаковый для крымчан день, поскольку они впервые участвуют в выборах президента России.