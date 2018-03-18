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Российский космонавт на МКС проголосовал на выборах
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Российский космонавт на МКС проголосовал на выборах президента России с орбиты 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Единственный российский космонавт на борту Международной космической станции Антон Шкаплеров проголосовал на выборах президента России с орбиты. Отмечается, что он проголосовал через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра управления полетами (ЦУП).
«Командир отряда космонавтов зачитал Антону Шкаплерову имена кандидатов, после чего космонавт на орбите сообщил о своём решении», — сказал представитель ЦУП.
В сообщении говорится, что Кононенко приехал в ЦУП вместе с членами избирательной комиссии. Он отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил его в урну для голосования.
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