В Салехарде проголосовал 91-летний ветеран войны

В Салехарде проголосовал 91-летний ветеран Великой Отечественной войны

Николай Шакуров, единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий сегодня в Салехарде ЯНАО ), в день выборов президента РФ проголосовал на дому, чтобы, по его словам, детям, внукам и правнукам было хорошо, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации города.

"Вся процедура голосования соблюдена. Николай Тимофеевич расписался в получении бюллетеня, сделал свой выбор и опустил бюллетень в специальный прозрачный чемоданчик", — сообщает пресс-служба муниципалитета. В воскресенье члены участковой избирательной комиссии №1002 совместно с наблюдателями и полицейским провели голосование на дому для участника Великой Отечественной войны Николая Шакурова. В назначенное время члены избиркома прибыли к ветерану с переносной урной и ширмой.

Сам ветеран заявил, что всегда участвует во всех выборах.

"Это гражданский долг каждого россиянина. Я голосую за то, чтобы нашим детям, внукам и правнукам было хорошо", — приводит пресс-служба слова Шакурова.

Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь администрации Салехарда Оксана Меха, в настоящее время 91-летний Шакуров является единственным участником Великой Отечественной войны, проживающим в столице Ямала.

По данным местного территориального избиркома, на участке, где проживает ветеран ВОВ, зарегистрировано 14 заявок для голосования на дому. В основном, это пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья — те, кто не может самостоятельно прийти на избирательный участок.

По данным на 12.00 по местному времени, явка в Салехарде составила чуть более 34%, по Ямалу этот показатель превысил 44%. Для удобства избирателей местные власти приняли решение сделать городской общественный транспорт на время голосования бесплатным.