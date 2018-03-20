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Автобусы в Петербурге оборудуют Wi-Fi к ЧМ-2018
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Более 700 автобусов в Петербурге оборудуют Wi-Fi к ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 700 автобусов в Санкт-Петербурге оборудуют Wi-Fi к чемпионату мира по футболу, передаёт Пятый канал со ссылкой на сайт «Пассажиравтотранса». Оснащением общественного транспорта интернетом будет заниматься компания-инвестор.
ООО «ФриСити» успешно протестировало Wi-Fi на автобусах №39 и №39Э, которые курсируют между аэропортом Пулково и станцией метро «Московская».
Как сообщает Inforeactor, в список маршрутов, оснащённых бесплатным доступом в интернет, включены центральные районы города, вокзалы, речные порты и аэропорт.
Дата запуска — 1 мая.
Ранее сообщалось, что в Петербурге появятся инновационные остановки с Wi-Fi.
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