Севастопольской стеле вернули первозданный вид

"Фактически обелиск "Город-герой Севастополь" подвергался реставрации еще при Советском Союзе и, конечно, стела нуждалась в ремонте — отваливалась штукатурка, разрушались ступеньки и, что самое главное, потускнела звезда города-героя. Сегодня мы все это привели в порядок, заново покрасили награду, заштукатурили монумент и фактически вернули ему первоначальный вид", — отметил собеседник агентства.

Организатор реставрационных работ, житель Севастополя Карен Тарминян рассказал РИА Новости, что до сегодняшнего дня стела выглядела крайне непрезентабельно, и это бросалось в глаза даже со стороны трассы.